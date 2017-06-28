СМИ: Миранда Керр вернула украшения на $8,1 млн по делу об отмывании денег

Gazeta.ru
среда, 28 июня 2017 г. 17:46
Топ-модель Миранда Керр вернула украшения на $8,1 млн по делу об отмывании денег, сообщает TMZ. Ювелирные изделия переданы министерству юстиции США.
© Sipa / Scanpix

По имеющимся данным, Керр получила украшения в подарок от малайзийского финансиста.

Речь идет о деле, в рамках которого расследуются хищения компанией Red Granite денежных средств из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB.

Малайзийские власти ранее утверждали, что предназначенные для развития экономики и культуры Малайзии деньги (в целом более $4,5 млрд) были похищены руководством фонда.

Предполагается, что некоторые похищенные средства были потрачены на подарки для знаменитостей, в том числе для Керр. Еще одним получателем презентов был актер Леонардо Ди Каприо. В рамках дела он был вынужден вернуть картину Пабло Пикассо и выигранный Марлоном Брандо "Оскар".

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