СМИ: Мелания Трамп "отомстила" отказавшимся работать с ней дизайнерам

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SHOWTIME!
среда, 31 мая 2017 г. 11:28
Первая леди США Мелания Трамп "отомстила" отказавшимся работать с ней дизайнерам, утверждает Page Six.
Melania Trump
© Sipa / Scanpix

Как пишет издание, супруга американского президента Дональда Трампа доказывает таким модельерам, что лучшая месть – это хорошо одеваться.

Международное турне, в ходе которого первая леди побывала вместе с мужем в Саудовской Аравии, Ватикане, Бельгии и на Сицилии, позволило ей продемонстрировать высший пилотаж в области моды, говорится в материале.

От сотрудничества с Трамп ранее отказались, например, Том Форд, Марк Джейкобс, Зак Позен, Кристиан Сириано и Софи Теалле, что не помешало первой леди США найти десятки удачных нарядов от других дизайнеров. В частности, она появлялась в продукции Ralph Lauren и Dolce & Gabbana.

Также сообщалось, что Трамп надела наряд бельгийского дизайнера во время визита в Брюссель.

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