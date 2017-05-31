СМИ: Мелания Трамп "отомстила" отказавшимся работать с ней дизайнерам

Как пишет издание, супруга американского президента Дональда Трампа доказывает таким модельерам, что лучшая месть – это хорошо одеваться.

Международное турне, в ходе которого первая леди побывала вместе с мужем в Саудовской Аравии, Ватикане, Бельгии и на Сицилии, позволило ей продемонстрировать высший пилотаж в области моды, говорится в материале.

От сотрудничества с Трамп ранее отказались, например, Том Форд, Марк Джейкобс, Зак Позен, Кристиан Сириано и Софи Теалле, что не помешало первой леди США найти десятки удачных нарядов от других дизайнеров. В частности, она появлялась в продукции Ralph Lauren и Dolce & Gabbana.

Также сообщалось, что Трамп надела наряд бельгийского дизайнера во время визита в Брюссель.