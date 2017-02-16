СМИ: Мелания Трамп несчастна в роли первой леди

"Эта жизнь не была ее мечтой. Это была мечта Дональда", – сказал друг семьи и стилист Филипп Блох.

По словам другого источника, Трамп недовольна тем, куда привела ее жизнь. "Она несчастна", – добавил он.

Источник из окружения первой леди, в свою очередь, утверждает, что Трамп очень довольна своей жизнью и поддерживает мужа и семью.

Как отмечает издание, супруга президента не переехала в Вашингтон, а осталась в Нью-Йорке, где учится их сын Баррон, и это стало темой для шуток на американском телевидении. Кроме того, журналу Vogue грозил бойкот, когда главный редактор Анна Винтур заявила о готовности поместить фотографию Трамп на обложку. В качестве еще одного примера приводится иск жены президента США к британской газете Daily Mail, из-за которого Трамп тоже критиковали.