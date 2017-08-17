СМИ: Малахов продолжит вести программу "Сегодня вечером" на новом месте работы

Gazeta.ru
четверг, 17 августа 2017 г. 19:00
Телеведущий Андрей Малахов продолжит вести программу "Сегодня вечером" на новом месте работы – канале "Россия-1", сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник.
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Официальных комментариев по поводу этой информации пока не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что телеведущая Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.

Также сообщалось, что Меньшова рассказала о закрытии передачи "Наедине со всеми" на Первом канале, добавив, что никуда не уходит, и есть договоренности о новых проектах, которые находятся в стадии разработки.

Gazeta.ru
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