СМИ: Малахов продолжит вести программу "Сегодня вечером" на новом месте работы

Официальных комментариев по поводу этой информации пока не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что телеведущая Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.

Также сообщалось, что Меньшова рассказала о закрытии передачи "Наедине со всеми" на Первом канале, добавив, что никуда не уходит, и есть договоренности о новых проектах, которые находятся в стадии разработки.