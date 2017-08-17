СМИ: Малахов продолжит вести программу "Сегодня вечером" на новом месте работы

Телеведущий Андрей Малахов продолжит вести программу "Сегодня вечером" на новом месте работы – канале "Россия-1", сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник.
Официальных комментариев по поводу этой информации пока не поступало.
Ранее СМИ сообщили, что телеведущая Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.
Также сообщалось, что Меньшова рассказала о закрытии передачи "Наедине со всеми" на Первом канале, добавив, что никуда не уходит, и есть договоренности о новых проектах, которые находятся в стадии разработки.