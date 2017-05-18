СМИ: Леву из группы "Би-2" задержали с марихуаной

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Lenta.ru
четверг, 18 мая 2017 г. 10:55
Московская полиция задержала солиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника, известного как Лева Би-2, с марихуаной на стадионе "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
© Asmeninio archyvo nuotr.

"В ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча "Спартак" — "Терек" задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота", — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка.

О том, что задержанный — именно музыкант из группы "Би-2", агентству рассказал информированный источник. По его словам, у Бортника был изъят пакетик с марихуаной.

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