СМИ: Кети Топурия изменяет мужу с рэпером Гуфом

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Delfi.ua
вторник, 31 января 2017 г. 17:48
По информации российского таблоида Life, солистка группы А'studio Кети Топурия тайно встречается с рэпером Алексеем Долматовым (Гуф).
© Asm. albumo nuotr.

Как сообщается, замужняя певица и замешанный в нескольких скандалах с наркотиками рэп-исполнитель недавно провели вместе отпуск в Таиланде. В подтверждение этой информации издание приводит размытые снимки, на которых очень сложно что-то разглядеть, и ссылается на публикации в соцсетях - по мнению таблоида, и Кети и Алексей постили снимки из одной виллы в одни и те же дни. Кроме того, Долматов и Топурия прилетели с курорта на одном самолете. По словам неназванного источника из окружения музыкантов, роман длится уже около 10 месяцев.

Кети Топурия прокомментировала изданию информацию о романе с рэпером. "С мужем я ещё не рассталась, - ответила она на вопрос корреспондента. - А с Гуфом и группой Center мы дружим уже давно, еще до совместной песни, у нас очень хорошие отношения, мы общаемся. Мы не отдыхали вместе, и на фотографиях не я".

Напомним, Кети Топурия замужем за банкиром Львом Гейхманом, свадьбу пара сыграла в сентябре 2013 года. В 2015 году у них родилась дочь Оливия.

Delfi.ua
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