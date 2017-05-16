СМИ: Кейт Миддлтон не может простить супругу измену

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вторник, 16 мая 2017 г. 20:00
Несмотря на всю видимую гармонию в отношениях между принцем Уильямом и его супругой, инсайдеры настаивают на том, что между Кейт Миддлтон и ее возлюбленным все не так гладко.
© Vida Press

В частности, один из источников, близких к Букингемскому дворцу, сообщил таблоиду Radar Online, что звездная пара начала посещать семейного психолога: “Кейт не может простить Уильяму его “невинные шалости” во время отпуска в Швейцарии, и поэтому пригрозила, что если он не согласится на семейную терапию у психолога, то она подаст на развод”, пишет Elle.

С другой стороны, близкие друзья герцогини Кембриджской заверили, что Миддлтон не собирается расходиться с мужем: “Она попросила Уильяма сходить с ней на несколько сеансов к психологу, потому что ей сложно одной справиться с этой ситуацией. Кейт чувствует постоянное давление со стороны средств массовой информации, а так она уже давно забыла бы об этой истории с изменой”.

Напомним, в середине марта в сети появилась информация о том, что во время своего отпуска в швейцарских Альпах принц Уильям увлекся 24-летней австралийской моделью Софи Тейлор. Но доказательств измены так и не были обнаружины.

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