СМИ: Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости

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среда, 28 декабря 2016 г. 09:44
Британский музыкант Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости в течение последнего года жизни, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.
George'as Michaelas
© Vida Press

Утверждается, что Майкл несколько раз был госпитализирован из-за передозировки. "Он употреблял героин. Думаю, удивительно, что он продержался так долго", – заявил источник.

Как отмечает газета, остановка сердца (именно эту причину смерти назвал менеджер Майкла) часто случается у тех, кто употребляет героин.

Ранее сообщалось, что Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность.

СМИ также сообщали, что состояние Джорджа Майкла оценивается в £105 млн.

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