СМИ: Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости

Британский музыкант Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости в течение последнего года жизни, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.
Утверждается, что Майкл несколько раз был госпитализирован из-за передозировки. "Он употреблял героин. Думаю, удивительно, что он продержался так долго", – заявил источник.
Как отмечает газета, остановка сердца (именно эту причину смерти назвал менеджер Майкла) часто случается у тех, кто употребляет героин.
Ранее сообщалось, что Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность.
СМИ также сообщали, что состояние Джорджа Майкла оценивается в £105 млн.