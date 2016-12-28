СМИ: Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости

Утверждается, что Майкл несколько раз был госпитализирован из-за передозировки. "Он употреблял героин. Думаю, удивительно, что он продержался так долго", – заявил источник.

Как отмечает газета, остановка сердца (именно эту причину смерти назвал менеджер Майкла) часто случается у тех, кто употребляет героин.

Ранее сообщалось, что Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность.

СМИ также сообщали, что состояние Джорджа Майкла оценивается в £105 млн.