СМИ: Джордж и Амаль Клуни ждут двойню

Gazeta.ru
пятница, 10 февраля 2017 г. 11:50
Голливудский актер Джордж Клуни и его жена, юрист Амаль Клуни ждут двойню. Об этом сообщила ведущая телеканала CBS Джули Чен, передает Daily Mail.
© Vida Press

"Бейонсе – не единственная суперзвезда, которая ждет двойню", — сказала телеведущая.

По словам Чен, близнецы появятся на свет в июне.

Слухи о беременности Амаль появились в январе, когда она была замечена на одном из мероприятий в чрезмерно свободном платье, скрывающем фигуру, отмечает Русская служба BBC. Джорджу Клуни 55 лет, его жене - 39, будущие малыши будут первыми для пары, сыгравшей роскошную свадьбу в 2014 году в Венеции.



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