СМИ: Джордж и Амаль Клуни ждут двойню

"Бейонсе – не единственная суперзвезда, которая ждет двойню", — сказала телеведущая.

По словам Чен, близнецы появятся на свет в июне.

Слухи о беременности Амаль появились в январе, когда она была замечена на одном из мероприятий в чрезмерно свободном платье, скрывающем фигуру, отмечает Русская служба BBC. Джорджу Клуни 55 лет, его жене - 39, будущие малыши будут первыми для пары, сыгравшей роскошную свадьбу в 2014 году в Венеции.