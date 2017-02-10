СМИ: Джордж и Амаль Клуни ждут двойню

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена, юрист Амаль Клуни ждут двойню. Об этом сообщила ведущая телеканала CBS Джули Чен, передает Daily Mail.
"Бейонсе – не единственная суперзвезда, которая ждет двойню", — сказала телеведущая.
По словам Чен, близнецы появятся на свет в июне.
Слухи о беременности Амаль появились в январе, когда она была замечена на одном из мероприятий в чрезмерно свободном платье, скрывающем фигуру, отмечает Русская служба BBC. Джорджу Клуни 55 лет, его жене - 39, будущие малыши будут первыми для пары, сыгравшей роскошную свадьбу в 2014 году в Венеции.