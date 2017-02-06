СМИ: Джонни Депп уволил своего агента из-за финансовых проблем

Gazeta.ru
понедельник, 6 февраля 2017 г. 17:29
Американский актер Джонни Депп уволил своего голливудского агента Трейси Джейкобс из UTA из-за финансовых проблем, сообщает Page Six.
© Scanpix

Считается, что именно Джейкобс сделала Деппа международной звездой. Однако теперь, по информации издания, артист не захотел платить ей комиссионные со сделок по ролям в кино. Также утверждается, что Депп ищет перемен.

Как заявляют источники, актер перешел в агентство CAA, чье предложение показалось Деппу выгоднее.

В CAA и UTA отказались от комментариев.

Ранее СМИ сообщили, что Депп потратил $75 млн на недвижимость и $18 млн на яхту. Также сообщалось, что экс-менеджеры Деппа подали встречный иск и заявили о бесконтрольных тратах актера.

Gazeta.ru
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