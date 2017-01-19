СМИ: Джек Николсон закончил карьеру

Американский актер Джек Николсон ушел на пенсию, сообщает Yahoo Movies UK со ссылкой на друга и коллегу артиста Питера Фонду.

“Думаю, что по существу он удалился на покой”, — сказал Фонда. Он добавил, что не хочет говорить за Николсона, но отметил, что актер проделал большую работу и добился большого финансового успеха.

Николсон не снимался в кино с 2010 года. Его последними на данный момент фильмами являются “Я все еще здесь” Кейси Аффлека и “Как знать…” с Риз Уизерспун и Полом Раддом. Обе ленты считаются провальными.

Слухи об уходе Николсона на пенсию появлялись неоднократно, в том числе в 2013 году.

Артист — лауреат премии “Оскар” за роли в картинах “Пролетая над гнездом кукушки”, “Язык нежности” и “Лучше не бывает”.