СМИ: Джек Николсон закончил карьеру

Gazeta.ru
четверг, 19 января 2017 г. 12:21
Американский актер Джек Николсон ушел на пенсию, сообщает Yahoo Movies UK со ссылкой на друга и коллегу артиста Питера Фонду.
Jackas Nicholsonas
© Vida Press

“Думаю, что по существу он удалился на покой”, — сказал Фонда. Он добавил, что не хочет говорить за Николсона, но отметил, что актер проделал большую работу и добился большого финансового успеха.

Николсон не снимался в кино с 2010 года. Его последними на данный момент фильмами являются “Я все еще здесь” Кейси Аффлека и “Как знать…” с Риз Уизерспун и Полом Раддом. Обе ленты считаются провальными.

Слухи об уходе Николсона на пенсию появлялись неоднократно, в том числе в 2013 году.

Артист — лауреат премии “Оскар” за роли в картинах “Пролетая над гнездом кукушки”, “Язык нежности” и “Лучше не бывает”.

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