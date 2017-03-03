СМИ: допустившие ошибку на "Оскаре" наняли телохранителей из-за угроз

Из-за оплошности Куллинана и Руис лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд", а не "Лунный свет".

По некоторым данным, сотрудники PwC настолько опасаются за свои жизни, что их руководство наняло телохранителей. Также утверждается, что после публикации фотографий домов Куллинана и Руис их семьи также взяты под охрану.

Ранее сообщалось, что Куллинан и Руис, допустившие ошибку на "Оскаре", больше никогда не будут работать на церемонии.