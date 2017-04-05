СМИ: дочь Джеки Чана совершила попытку самоубийства

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Gazeta.ru
среда, 5 апреля 2017 г. 16:02
Дочь актера Джеки Чана Этта У Чжолинь госпитализирована после попытки самоубийства, передает Sina со ссылкой на тайваньские СМИ.
Jackie Chanas
© Weibo nuotr.

Сообщается, что Этта прервала свою поездку в Таиланд и в срочном порядке вернулась в Гонконг, где была помещена в больницу. Согласно неподтвержденным данным, девушка, страдающая от депрессии, пыталась покончить с собой.

Джеки Чан не признает свою внебрачную дочь Этту У Чжолинь, матерью которой является Элейн Нг, победившая на конкурсе "Мисс Азия" в 1990 году. Этта, в свою очередь, утверждает, что рассматривает Чана исключительно как биологического отца и не испытывает к нему родственных чувств.

Gazeta.ru
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