СМИ: дочь Джеки Чана совершила попытку самоубийства

Дочь актера Джеки Чана Этта У Чжолинь госпитализирована после попытки самоубийства, передает Sina со ссылкой на тайваньские СМИ.

Сообщается, что Этта прервала свою поездку в Таиланд и в срочном порядке вернулась в Гонконг, где была помещена в больницу. Согласно неподтвержденным данным, девушка, страдающая от депрессии, пыталась покончить с собой.

Джеки Чан не признает свою внебрачную дочь Этту У Чжолинь, матерью которой является Элейн Нг, победившая на конкурсе "Мисс Азия" в 1990 году. Этта, в свою очередь, утверждает, что рассматривает Чана исключительно как биологического отца и не испытывает к нему родственных чувств.