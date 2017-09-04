СМИ: Ди Каприо рассматривают на роль в фильме про Джокера

Отмечается, что 74-летний Скорсезе ранее не проявлял интереса к данной франшизе. Источники подчеркивают, что на данный момент сделка о его участии в съемках еще не заключена официально.
Также, по их словам, слухи о возможном участии Ди Каприо в фильме застали врасплох актера Джареда Лето, который сыграл Джокера в фильме "Отряд самоубийц".
Ранее сообщалось, что Мартин Скорсезе стал продюсером фильма о становлении Джокера.
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