СМИ: Ди Каприо рассматривают на роль в фильме про Джокера

Приглашение Мартина Скорсезе в качестве продюсера в фильм, посвященный персонажу DC Comics Джокеру говорит о том, что роль в фильме хотят предложить актеру Леонардо Ди Каприо, передает Hollywood reporter со ссылкой на источники.
© Vida Press

Отмечается, что 74-летний Скорсезе ранее не проявлял интереса к данной франшизе. Источники подчеркивают, что на данный момент сделка о его участии в съемках еще не заключена официально.

Также, по их словам, слухи о возможном участии Ди Каприо в фильме застали врасплох актера Джареда Лето, который сыграл Джокера в фильме "Отряд самоубийц".

Ранее сообщалось, что Мартин Скорсезе стал продюсером фильма о становлении Джокера.

Gazeta.ru
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