СМИ: Девушка Роналду ждет от него двойню

SHOWTIME!
четверг, 1 июня 2017 г. 13:52
Поклонники португальского футболиста Криштиану Роналду и западные таблоиды уверены, что скоро у спортсмена будут еще дети.
Cristiano Ronaldo
© AFP / Scanpix

Поводом для слухов стали свежие снимки Роналду и его подруги Джорджины Родригес. На этих фотографиях СМИ и подписчики звезды футбола разглядели у Джорджины животик. При этом некоторые таблоиды по форме живота даже сделали предположение, что у пары будет двойня.

Сами потенциальные родители слухи не комментируют, а вот мать футболиста Долореш Сантуш в разговоре с представителями прессы опровергла беременность Родригес. "Криштиану просто положил руку на живот Джорджины на том фото. Насколько я знаю, они не ждут ребенка в ближайшее время. У Криштиану еще будут дети, он этого очень хочет, и у него есть деньги, чтобы их обеспечить. Но домыслы о том, что Джорджина ждет от Криштиану ребенка, – неправда", – прокомментировала снимок в Instagram сына Сантуш.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 25, 2017 at 12:33pm PDT

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