СМИ: Дэниел Крэйг сыграет роль агента 007 еще в двух фильмах бондианы

Продюсер бондианы Барбара Брокколи, похоже, уговорила британского актера Дэниела Крэйга сыграть знаменитого агента 007 не в одном фильме, как сообщалось ранее, а сразу в двух картинах цикла. Об этом сообщает The Sun.

По словам источника, Крэйг, который воплотил образ Джеймса Бонда в четырех лентах, близок к подписанию контракта на участие еще в двух фильмах. Сделка почти завершена, отметил собеседник издания.

Отмечается, что продюсеры спешат с заключением контракта, так как уже объявлена дата выхода новой, 25-й по счету, картины бондианы - 8 ноября 2019 года. По данным источника, сценарий фильма практически готов.

Съемки 25-го фильма бондианы пока не начались, они должны стартовать в 2018-м. В основу сюжета следующей картины может быть положен фильм 1969 года "На секретной службе Ее Величества", где Бонда сыграл Джордж Лэзенби.

Ранее сообщалось, что Дэниел Крэйг категорически отказывался возвращаться к образу Бонда, несмотря на предлагаемый ему гигантский гонорар в размере 150 млн долларов за контракт на участие в двух следующих фильмах. В итоге на роль агента 007 рассматривались актеры Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Эйдан Тернер, Дэмиан Льюис. Однако продюсеры, по всей видимости, приложили максимум усилий, чтобы сделать проект привлекательным для Крэйга и получить его согласие на съемки.

Крэйг впервые сыграл Бонда в вышедшем в 2006 году фильме "Казино „Рояль". В 2008-м он снялся в картине "Квант милосердия". В 2012 году на экраны вышел очередной фильм бондианы "007: Координаты „Скайфолл", в 2015-м - картина "007: Спектр" с участием Крэйга.