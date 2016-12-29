СМИ: Брэд Питт встретился с детьми в Рождество

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Gazeta.ru
четверг, 29 декабря 2016 г. 11:22
Американский актер Брэд Питт встретился с детьми в рождественские праздники, сообщает US Magazine со ссылкой на источники.
Bradas Pittas
© Vida Press

"В какой-то момент Брэд действительно повидался с детьми для праздничного обмена подарками", – рассказал один из источников. У Питта и актрисы Анджелины Джоли шестеро детей: 15-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 11-летняя Захара, 10-летняя Шайло и восьмилетние близнецы Нокс и Вивьен.

По словам другого источника, Джоли организовала праздничную встречу, на которой также присутствовал психотерапевт. Утверждается, что Питт раздал детям подарки, и это было душевно.

Gazeta.ru
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