СМИ: Брэд Питт начал ходить на несерьезные свидания

Gazeta.ru
четверг, 20 апреля 2017 г. 14:32
Американский актер Брэд Питт, расставшийся с актрисой Анджелиной Джоли, вновь стал ходить на свидания. Об этом сообщает People.
Bradas Pittas
© Vida Press

"Это не что-то серьезное. Подруги у него нет", – утверждает источник. По его словам, Питта больше интересуют выходы в свет и общение.

По имеющимся данным, на актера частично повлияли друзья, которые не хотят, чтобы он сидел дома один.

Ранее актриса Сиенна Миллер прокомментировала слухи о своем романе с Питтом. "Я не собираюсь даже удостаивать это ответом", – сказала Миллер, комментируя предположения о связи актеров. "Это предсказуемо и глупо", – добавила она.

Питту уже приписывали романы после расставания с актрисой Анджелиной Джоли. Например, ранее французская актриса Марион Котийяр комментировала слухи о своей причастности к разводу Джоли и Питта.

Gazeta.ru
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