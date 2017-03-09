СМИ: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отложили развод

Gazeta.ru
четверг, 9 марта 2017 г. 15:13
Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отложили развод, сообщает People со ссылкой на источники.
© Vida Press

Артисты объявили о расставании в июне 2015 года. Теперь, по словам источника, Гарнер хочет разобраться в своих отношениях с Аффлеком, и супруги якобы намерены сделать еще одну попытку сохранить брак.

Также утверждается, что шанс на воссоединение всегда есть и что актеры любят друг друга. "Кроме того, они правда, правда любят своих детей, и дети любят своих родителей", – заявил другой источник.

У Аффлека и Гарнер две дочери и сын.

Gazeta.ru
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