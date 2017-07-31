Как сообщает Интерфакс, представители «Первого канала» и ВГТРК официально не комментируют ситуацию вокруг телеведущего.

Сообщается, что новым местом работы Малахова станет ВГТРК, туда же перейдет часть команды «Пусть говорят».

По информации издания, уход Малахова вызван отношениями внутри команды ток-шоу «Пусть говорят». Источник утверждает, что «Первый канал» уже подбирает нового ведущего для программы.

Телеведущий Андрей Малахов намерен покинуть «Первый канал» и перейти на работу в ВГТРК, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

СМИ: Андрей Малахов уходит с "Первого канала" Телеведущий Андрей Малахов намерен покинуть «Первый канал» и перейти на работу в ВГТРК, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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