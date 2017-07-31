СМИ: Андрей Малахов уходит с "Первого канала"

Телеведущий Андрей Малахов намерен покинуть «Первый канал» и перейти на работу в ВГТРК, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации издания, уход Малахова вызван отношениями внутри команды ток-шоу «Пусть говорят». Источник утверждает, что «Первый канал» уже подбирает нового ведущего для программы.
Сообщается, что новым местом работы Малахова станет ВГТРК, туда же перейдет часть команды «Пусть говорят».
Как сообщает Интерфакс, представители «Первого канала» и ВГТРК официально не комментируют ситуацию вокруг телеведущего.