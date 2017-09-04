СМИ: Адель предложили сыграть ее первую роль в Голливуде

Британской певице Адель предложили сыграть ее первую роль в Голливуде, сообщает The Sun.
Adele
© DELFI montažas

Как утверждается, в настоящее время с исполнительницей ведутся переговоры. Она может сняться в новой экранизации мюзикла "Оливер!" по книге "Приключения Оливера Твиста" Чарльза Диккенса.

По имеющимся данным, над музыкальным фильмом работают театральный продюсер Кэмерон Макинтош и студия Working Title Films, известные по "Отверженным" (2012).

Если переговоры с Адель завершатся успешно, то для певицы это будет первый актерский опыт. В кино она уже работала – записала песню к фильму "007: Координаты "Скайфолл".

Gazeta.ru
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