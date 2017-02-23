Скромная принцесса: Кейт Миддлтон снова вышла в свет в "старом" наряде

ерцогиня Кембриджская Кэтрин вновь вышла в свет в "старом" наряде. Как сообщает Hello, для визита в Уэльс супруга принца Уильяма выбрала костюм французского бренда Paule Ka, в котором впервые появилась на публике еще в 2012 году.
Бывшая мисс Миддлтон встретилась с семьями, получающими помощь благотворительной организации Action for Children. Кэтрин работает с этой организацией с декабря 2016 года, патронаж ей передала королева Елизавета II. Как заявил ранее пресс-секретарь герцогини, она очень гордится тем, что продолжит работу Ее Величества.
Что касается появлений на публике в "старых" нарядах, то жена принца поступает так регулярно. Например, недавно для визита в школу герцогиня выбрала красный костюм Luisa Spagnoli. В этом комплекте она впервые вышла в свет в 2011 году.