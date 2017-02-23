Скромная принцесса: Кейт Миддлтон снова вышла в свет в "старом" наряде

 (2)
BNS
четверг, 23 февраля 2017 г. 12:15
ерцогиня Кембриджская Кэтрин вновь вышла в свет в "старом" наряде. Как сообщает Hello, для визита в Уэльс супруга принца Уильяма выбрала костюм французского бренда Paule Ka, в котором впервые появилась на публике еще в 2012 году.
Kate Middleton
© Vida Press

Бывшая мисс Миддлтон встретилась с семьями, получающими помощь благотворительной организации Action for Children. Кэтрин работает с этой организацией с декабря 2016 года, патронаж ей передала королева Елизавета II. Как заявил ранее пресс-секретарь герцогини, она очень гордится тем, что продолжит работу Ее Величества.

Что касается появлений на публике в "старых" нарядах, то жена принца поступает так регулярно. Например, недавно для визита в школу герцогиня выбрала красный костюм Luisa Spagnoli. В этом комплекте она впервые вышла в свет в 2011 году.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Скромная принцесса: Кейт Миддлтон снова вышла в свет в "старом" наряде (2)

Kate Middleton
ерцогиня Кембриджская Кэтрин вновь вышла в свет в "старом" наряде. Как сообщает Hello, для визита в Уэльс супруга принца Уильяма выбрала костюм французского бренда Paule Ka, в котором впервые появилась на публике еще в 2012 году.

Дэвид Боуи посмертно получил премию Brit Awards за лучший альбом

Дэвид Боуи посмертно получил премию Brit Awards за лучший альбом
Британскому музыканту Дэвиду Боуи посмертно присудили премию Brit Awards в номинации "Альбом года" за пластинку "Blackstar". Об этом сообщает Reuters.

ФОТО: Дочь Майкла Джексона снялась для обложки модного журнала

Paris Jackson
Пэрис, дочь музыканта Майкла Джексона, приняла участие в фотосессии для обложки журнала о моде CR Fashion Book. Снимок издание опубликовало на своей странице в Instagram.

Умер актер Алексей Петренко (16)

Умер актер Алексей Петренко
На 79-м году жизни скончался Алексей Петренко — выдающийся советский и российский актер, лауреат Государственной премии.

Иосиф Кобзон отрекся от гражданства ДНР (36)

Иосиф Кобзон отрекся от гражданства ДНР
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в очередной раз опроверг сообщения о наличии у него гражданства непризнанной Донецкой народной республики.
Facebook друзья
Rambler's Top100