Скончался звезда "Танцора диско"

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Дни.ру
пятница, 6 января 2017 г. 12:43
Известный актер Ом Пури скончался на 67-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти звезды "Танцора диско" стал сердечный приступ — сообщает интернет-газета Dni.ru.
© Instagram


Он умер в своем доме в Мумбае. О смерти звезды Болливуда сообщает CNN со ссылкой на близкого друга. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Коллеги артиста, видные общественные и политические деятели, а также многочисленные поклонники со всего мира оставляют в соцсетях скорбные послания.


Ом Пури – индийский актер, номинант и лауреат ряда международных кинопремий. Офицер ордена Британской империи и кавалер Падма Шри – четвертой по старшинству из высших гражданских государственных наград Индии.



Пури родился 18 октября 1950 года на севере Индии, всю свою жизнь он посвятил кино. Ом окончил Национальную школу драмы и Индийский институт кино и телевидения. На большом экране он дебютировал в 1975 году. Первым его фильмом был "Вор, с глаз долой". После успешной премьеры с Пури хотели работать лучшие индийские режиссеры. Он снимался в популярных картинах и появлялся на экране в новых образах до конца своей жизни.


Пури успел принять участие более чем в 100 фильмах, не только на родине, но и в Голливуде. Зрители запомнят его по ролям в таких картинах, как "Танцор диско", "С любимой под венец", "Лондонские мечты", "Пряности и страсти".
Дни.ру
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