Скончался вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон

bbcrussian.com
пятница, 21 июля 2017 г. 07:53
Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в своем доме под Лос-Анджелесом, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Ему был 41 год.
© Vida Press

По данным американских СМИ, Беннингтон покончил с собой, но официально это не подтверждено. Музыкант был два раза женат, у него осталось шесть детей.

Таболид TMZ отмечает, что у Беннингтона долгие годы были проблемы с алкоголем и наркотиками. В одном из интервью он заявлял, что подумывал о самоубийстве из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию.

В сообщении TMZ также говорится, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга - лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл тоже покончил жизнь самоубийством.

Честер Беннингтон родился в Финиксе в 1976 году. Музыкальную карьеру он начал в 17 лет в группе Grey Daze, в в 1997 году стал вокалистом в Linkin Park.

С Linkin Park Беннингтон записал семь студийных альбомов, многие из которых стали платиновыми. Последний из них, One More Light, вышел в мае этого года.

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