Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур

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bbcrussian.com
вторник, 23 мая 2017 г. 19:05
Один из исполнителей роли агента Джеймса Бонда, британский актер Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет, сообщают родственники актера.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В заявлении семьи говорится, что Мур скончался в Швейцарии после недолгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Сообщается, что актера похоронят в Монако. На церемонии будут присутствовать лишь члены семьи и близкие Мура.

В 1950-1960-е годы Роджер Мур в основном работал на телевидении и получил известность благодаря сериалу "Святой".

В 1973 году Мур впервые сыграл роль суперагента в фильме "Живи и дай умереть другим".

Всего он появился в семи фильмах о Бонде, среди которых - "Осьминожка, "Человек с золотым пистолетом" и "Вид на убийство".

По некоторым данным, на роль Бонда актера рекомендовал автор романов о приключениях агента Ян Флеминг.

Роджер Мур в роли агента 007

Мур исполнял роль Бонда в течение 12 лет и до сих пор является самым "долгоиграющим" среди всех исполнителей этой роли.

Актер стал и самым возрастным исполнителем этой роли: на момент съемок в своем первом фильма о Бонде ему было 45 лет, а в последнем фильме - 57.

Он также является единственным из всех экранных Бондов, которому в эпизоде картины вручают Орден Ленина.

Общие сборы фильмов о Бонде с участием Мура превысили 1 млрд долларов.

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