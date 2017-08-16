Скончалась актриса Вера Глаголева

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РИА "Новости"
среда, 16 августа 2017 г. 16:15
Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.
© RIA / Scanpix

"Да, она умерла", — сказала Гузеева. Агентство пока не располагает информацией о причинах смерти актрисы.

В мае этого года СМИ писали о том, что актриса проходит курс лечения за границей. Тогда ее дочь рассказывала, что Глаголева чувствует себя хорошо, занята на съемках, а также в монтаже своего нового проекта, напоминает "Газета.Ru".

Дочь актрисы Анастасия Шубская уже опубликовала фотографию мамы на своей странице в Instagram и сопроводила ее надписью: "Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это..."

Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это...#навсегда

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Aug 16, 2017 at 6:25am PDT

Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова "На край света". Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне. Вскоре Вера Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах своего мужа: "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом", "Зонтик для новобрачных".

Также актриса снималась и у других режиссеров. За главную роль в фильме "Выйти замуж за капитана" (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".

Продолжала Глаголева активно сниматься и в дальнейшем, была занята в театральных проектах.

В 1990 году Глаголева дебютировала как режиссер фильмом "Сломанный свет", где сыграла главную роль. Затем она сняла картины "Заказ" (2005), "Чертово колесо" (2006). Четвертая режиссерская работа Глаголевой — драма "Одна война" (2009) еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.

Последней картиной Глаголевой стал фильм "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.

В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.


РИА "Новости"
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