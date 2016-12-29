Скарлетт Йоханссон возглавила список самых "кассовых" актеров года

Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых "кассовых" актеров 2016 года по версии журнала Forbes. Она стала лидером в первую очередь благодаря успеху фильма "Первый мститель: Противостояние" в мировом прокате. На ленты с участием Йоханссон было продано билетов на $1,2 млрд.

Scarlett Johansson © Vida Press