Скарлетт Йоханссон возглавила список самых "кассовых" актеров года

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Gazeta.ru
четверг, 29 декабря 2016 г. 15:38
Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых "кассовых" актеров 2016 года по версии журнала Forbes. Она стала лидером в первую очередь благодаря успеху фильма "Первый мститель: Противостояние" в мировом прокате. На ленты с участием Йоханссон было продано билетов на $1,2 млрд.
Scarlett Johansson
© Vida Press

Второе место в списке занимают коллеги Йоханссон по "Мстителям" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший (по $1,15 млрд).

Далее следует звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби ($1,1 млрд). В топ также попали Эми Адамс ($1,04 млрд), Бен Аффлек ($1,02 млрд), Генри Кавилл ($870 млн), Райан Рейнольдс ($820 млн), Фелисити Джонс ($805 млн) и Уилл Смит ($775 млн).

Таким образом, единственный представитель списка, не связанный ни с вселенной Marvel, ни с вселенной DC Comics, – это Джонс, сыгравшая в ленте "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Gazeta.ru
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