Скарлетт Йоханссон подала на развод

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Lenta.ru
среда, 8 марта 2017 г. 15:25
Американская актриса Скарлетт Йоханссон разводится со своим мужем — журналистом французского происхождения Роменом Дориаком. Как сообщает New York Post, она подала документы в верховный суд штата Нью-Йорк 7 марта отметив, что ее брак "безнадежно разрушен".
Scarlett Johansson
© Vida Press

Издание отмечает, что актриса собирается добиваться основной опеки над дочерью — трехлетней Роуз Дороти Дориак. В то же время адвокат Гарольд Майерсон, представляющий интересы Дориака, заявил, что его клиент намерен делать то же самое.

"Он планирует перебраться во Францию вместе с дочерью, а миссис Йоханссон много путешествует", — заявил адвокат. Он также отметил, что бракоразводный процесс обещает быть интересным, отказавшись при этом от дальнейших комментариев.

СМИ сообщили о расставании Йоханссон и Дориака еще в январе. Актриса появилась на женском марше против президента США Дональда Трампа без обручального кольца, а вместе пару последний раз видели в октябре 2016 года.

О романе Йоханссон и Дориака стало известно в 2012 году. Пара поженилась в марте 2014-го. Для актрисы это второй брак: до этого она в течение трех лет была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.

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