Скандал в семье: Агутин и Варум чуть не сорвали концерт

Знаменитые супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум угодили в неприятную историю. Одну из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса обвинили в том, что они поскандалили на людях и едва не сорвали концерт.

По информации СМИ, инцидент произошел в Ульяновске. Зрители остались недовольны концертом, который им устроили звездные супруги. Похоже, у Анжелики и Леонида в данный момент не все гладко в отношениях. Личные проблемы артистов отразились на их профессиональной деятельности.

Жителям Ульяновска, судя по отзывам, очень не понравилось, что концерт начался с задержкой. Поклонники Агутина и Варум прождали своих кумиров не меньше 40 минут. Местная ульяновская пресса сообщила, что пара долго не выходила к зрителям из-за серьезной ссоры. Якобы Леонид и Анджелика начали ругаться еще до прибытия на репетицию, конфликт продолжился на саундчеке. Из-за этого и произошло опоздание.

По словам очевидцев, супруги продолжили препираться даже на самом концерте, не стесняясь толпы в зале. Взвинченная Анжелика долго не выходила на дуэтную песню “Королева”, а Леонид заметно нервничал. После концерта он умчал в гостиницу без жены. Из отеля он уехал в другой город, “забыв” Варум в номере. Как сообщает сайт “Комсомольская правда”, исполнительница потом в гордом одиночестве добиралась до Саранска, где у пары также был намечен концерт.

Некоторые зрители выразили недовольство и по поводу состояния, в котором Леонид пребывал во время концерта. Люди заподозрили, что он был нетрезв. “Агутин вышел явно навеселе. Кто-то “из партера” крикнул “Вы пьяный?”… Несвязная речь Агутина… Сам певец объяснил гостям, что очень скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Я конечно понимаю организаторов концерта, но нам, заплатившим от 1700 до 3700 рублей за один билет (мы ходили семьей и купили не один), смотреть на пьяных певцов не хотелось и считаю, что такие концерты надо отменять и возвращать деньги покупателю! Или защита прав потребителя не относится к “звездам”??? Или это только в нашем небольшом городке такое — уже норма? Год назад были на концерте другого исполнителя. Тоже пришлось смириться и слушать, и смотреть на пьяного певца”, — негодует в своем отзыве одна из жительниц Ульяновска, побывавшая на мероприятии.