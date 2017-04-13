Скандал на шоу “Голос”: Валерий Меладзе унизил Диму Билана

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четверг, 13 апреля 2017 г. 11:49
На съемках очередного выпуска шоу “Голос. Дети” между наставниками разгорелся скандал. Его главным зачинщиком стал самый опытный наставник конкурса — Дима Билан. Поводом стало выступление подопечных Валерия Меладзе, исполнивших со сцены песню Билана — “Мечтатели”. Ребята вышли на сцену в костюмах и с прическами как у Димы, а затем начали старательно копировать его фирменные телодвижения, пишет “7 дней”.

Когда выступление было окончено и наставникам нужно было высказать свое мнение об увиденном, Дима выглядел мрачным как никогда. Оказалось, что он был глубоко оскорблен номером, подготовленным Меладзе. Он счел его унизительной пародией и прямо заявил об этом Валерию.

“Я тоже в юности участвовал в конкурсах и исполнял там песни Валерия Меладзе. Но я никогда не пытался его пародировать. То, что сейчас происходило на сцене, я считаю именно пародией. Эта история не про голос!” — обиженно признался Билан. Судя по мрачному настроению, Билан был готов встать и покинуть после выступления подопечных Валерия съемочную площадку.

Закончилось, к счастью, все хорошо. После того, как артисты несколько минут выясняли между собой отношения, Меладзе вышел на сцену к юным участникам и принес Билану извинения. “Я хотел бы сейчас вместе с парнями, с абсолютным уважением, Дима, попросить у тебя прощения!” — заявил Валерий. Хотя и добавил, что не замышлял никого обидеть поставленным номером.

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