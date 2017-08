Скандал: Интимные откровения принцессы Дианы покажут в телеэфире

Британский телеканал Channel 4 анонсировал показ документального фильма Diana: In Her Own Words о принцессе Диане, куда вошли частные видеозаписи с откровениями супруги принца Чарльза об их сексуальной жизни, детях, благотворительности. Намерение телеканала вызвало большое недовольство среди друзей и родных погибшей 20 лет назад принцессы.

Princesė Diana © Vida Pres