Мать и малыш чувствуют себя хорошо. Пол ребенка пока не разглашается.

Первенец Софии и Карла Филиппа – принц Александр – родился в апреле 2016 года.

В последние годы в шведской королевской семье наблюдается бэби-бум. Например, в 2016-м у принцессы Виктории родился второй ребенок, принц Оскар. Недавно же стало известно, что принцесса Мадлен станет матерью в третий раз.

Карл Филипп – второй ребенок и единственный сын короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. У него есть старшая сестра, принцесса Виктория. На Софии Хелльквист принц женился в 2015 году.