Шведская принцесса Мадлен сообщила в Facebook, что станет матерью в третий раз.
© Vida Press

35-летняя представительница королевской семьи замужем за бизнесменом Крисом О'Ниллом.

Принцесса чувствует себя хорошо. Роды ожидаются в марте 2018 года, подтвердил шведский королевский двор. Об этом сообщает The Local.

Мадлен вышла замуж за О'Нилла в 2013 году. Муж принцессы отказался от титула, чтобы продолжать заниматься бизнесом. У супругов есть дочь Леонора и сын Николас.

Семья базируется в Лондоне, но в настоящее время находится в Стокгольме.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Шведская принцесса Мадлен станет матерью в третий раз

Шведская принцесса Мадлен сообщила в Facebook, что станет...

Шэрон Стоун снялась в провокационной фотосессии для глянца

Американская кинозвезда Шэрон Стоун , которой в марте...

Кейт Бланшетт подписала петицию в поддержку Серебренникова (3)

Немецкий режиссер Томас Остермайер начал сбор подписей...

Татьяна Догилева пожаловалась на мизерную пенсию (1)

Актриса Татьяна Догилева пожаловалась на маленький...

Умерла звезда "Высокого блондина в черном ботинке" Мирей Дарк (1)

Французская актриса Мирей Дарк скончалась в Париже в...

TOP новостей

Сколько работников заключили трудовые соглашения по новому ТК

С июля этого года в Литве вступил в силу новый Трудовой...

Учитель стал водителем автобуса: зарплата увеличилась в два раза (27)

Гинтарас работал учителем литовского языка и...

Вы едете на море? Не забывайте - за вами следят (2)

Отдыхать можно и нужно, только не за рулем. Такую весь...

Новый порядок вывоза мусора: предлагают взвешивать контейнеры (26)

Вскоре должен снова измениться порядок вывоза мусора –...

Предупреждение инспекторов: сканирование объявлений об аренде только начинается (11)

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что...