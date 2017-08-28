Шведская принцесса Мадлен станет матерью в третий раз

35-летняя представительница королевской семьи замужем за бизнесменом Крисом О'Ниллом.
Принцесса чувствует себя хорошо. Роды ожидаются в марте 2018 года, подтвердил шведский королевский двор. Об этом сообщает The Local.
Мадлен вышла замуж за О'Нилла в 2013 году. Муж принцессы отказался от титула, чтобы продолжать заниматься бизнесом. У супругов есть дочь Леонора и сын Николас.
Семья базируется в Лондоне, но в настоящее время находится в Стокгольме.
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