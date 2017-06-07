Шнуров уверен, что его произведения попадут в Эрмитаж

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NEWSru.com
среда, 7 июня 2017 г. 19:00
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров 6 июня представил выставку "Ретроспектива брендреализма" в Московском музее современного искусства. Ранее произведения Шнурова были показаны в музее "Эрарта" в Санкт-Петербурге.
Сергей Шнуров
© RIA/Scanpix

Журналисты спросили музыканта, собирается ли он сотрудничать с музеями. "Монументальные высказывания в рамках административных корпораций - это не мой жанр", - ответил 44-летний Шнуров, слова которого приводит ТАСС. "Пока я начинающий молодой художник. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж", - заверил он.

Ранее о творческой деятельности Шнурова одобрительно отозвался генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который назвал его "особенной фигурой петербургской культуры". Как отмечал Пиотровский, все, что делает музыкант, - интересно. По словам гендиректора Эрмитажа, созданные Шнуровым произведения - "не совсем поп-культура и не совсем развлекательная вещь".

На пресс-конференции в Москве накануне лидер "Ленинграда" напомнил, что манифест брендреализма был написан им еще в 2005 году, а в 2006-м прошла его первая выставка в этом жанре. "Почти все картины с той выставки были проданы. Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram", - заявил музыкант.

Картины и инсталляционные объекты были придуманы Шнуровым, а воплощены командой художников, имена которых не раскрываются. На выставке можно увидеть вязаный портрет певицы Земфиры, холодильник с сахаром в виде гроба, бочки с нефтью в виде банок сгущенки, портрет Стаса Михайлова, надгробный памятник селфи.

"Я поддерживаю любую интерпретацию. Задача художника - создать семантическое поле. Что хотел сказать художник - совершенно не важно, художник хотел, чтобы вы что-то сказали", - пояснил Шнуров. "Эпатаж - это ярлык, который заставляет не думать. В моих работах есть и серьезность, ведь Сергей Шнуров - это тоже бренд. Бренд, который манипулирует брендами", - подытожил он.

В описании брендреализма, в котором работает Шнуров, говорится, что это "замещение истинной реальности реальностью сделанной". "Именно бренд определяет настоящее человеческое лицо. Выражение себя происходит через приверженность к марке", - провозглашал создатель жанра.

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