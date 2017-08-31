Шнуров будет вести на "Первом канале" программу "Главный котик страны"

Первый выпуск выйдет в эфир в воскресенье, 3 сентября, в 12:15 мск.

«Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у меня был кот, который, несмотря на то, что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела», — сказал Шнуров.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе телеканала, музыкант предстанет перед зрителями домашним котовладельцем.

«Шнуров откроет двери своей квартиры, чтобы показать, кто у него в доме хозяин - он или его кот Васька. Вместе с Сергеем мы погуляем по Санкт-Петербургу, попадем в самые тайные места Северной столицы — подвалы Эрмитажа, окажемся на ночных крышах города, отправимся в плавание с настоящим котом-боцманом», — отметили в пресс-службе.

В 2016 году музыкант совместно с Софико Шеварднадзе вели передачу «Про любовь» на «Первом канале». Однако позже Шнуров принял решение покинуть проект.

Ранее с «Первого канала» ушли Андрей Малахов и Тимур Кизяков. Малахов раньше вел программу «Пусть говорят», его место занял Дмитрий Борисов. Сейчас телеведущий ведет программу «Прямой эфир» на «России 1».