Шэрон Стоун снялась в провокационной фотосессии для глянца

Актриса стала лицом сентябрьского номера итальянского GQ, для которого снялась в провокационной фотосессии. В ней она предстала в черной блузке, черных трусиках и высоких сапогах-ботфортах.

A post shared by GQ Italia (@gqitalia) on Jul 27, 2017 at 7:36am PDT