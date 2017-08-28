Шэрон Стоун снялась в провокационной фотосессии для глянца

Американская кинозвезда Шэрон Стоун, которой в марте будущего года исполнится 60 лет, в очередной раз продемонстрировала, что сексуальность не зависит от возраста.
Sharon Stone
© AP/Scanpix

Актриса стала лицом сентябрьского номера итальянского GQ, для которого снялась в провокационной фотосессии. В ней она предстала в черной блузке, черных трусиках и высоких сапогах-ботфортах.

A post shared by GQ Italia (@gqitalia) on Jul 27, 2017 at 7:36am PDT

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