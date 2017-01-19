Шарлиз Терон одевает сыновей как девочек

Анджелина Джоли, например, в свое время не стало препятствовать когда ее дочка Шайло стала предпочитать спортивные костюмы и вообще исключительно мальчиковую одежду и кеды. С возрастом малышка все больше стала походить скорее на сына знаменитой пары, чем на дочь. Джоли и Питт даже как-то раз отправились на консультацию к врачу, чтобы выяснить, является их наследница трансгендером или она просто пацанка. Уже несколько лет девочка упорно хочет стать мальчиком, носит мужские вещи и играет не в куклы, а в машинки и футбол. Розовый цвет она не признает, отдавая предпочтение синему и черному.

A photo posted by @okmagazine_ru on Jan 18, 2017 at 2:18am PST

А недавно журналисты отметили, что Шарлиз Терон одевает двух своих приемных мальчиков как девочек. Например, старший Джексон появился на прогулке с мамой в розовых ботинках, такого же цвета кофточке с сердечком и дамских лосинах. При этом у ребенка были заплетены две длинные косы. Младший чуть ранее гулял с родительницей в пышной юбочке оттенка пудры.

Сама Шарлиз на вопрос, почему ее сыновья выглядят как дочки, ответила: “Я за свободу самовыражения”. Так-то да, но еще пару лет назад Джексон самовыражался с помощью кед, майек и джинс. И выглядел как обычный парень. Тут же, конечно, напрашивается предположение, что малышам не хватает твердой отцовской руки, но это уж сама Шарлиз разберется. Если, конечно, опека не вмешается раньше.