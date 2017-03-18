Шарапова выпила в прошлом году рекордное количество алкоголя

"За минувший год я употребляла намного больше алкоголя, чем когда-либо в жизни. Это потому, что я действительно вела социальную жизнь, - приводит слова Шараповой журнал Vogue. - Думаю, я сошла бы с ума, если бы была только теннисисткой".

Первый матч Шараповой после отбытия 15-месячной дисквалификации запланирован на 26 апреля на теннисном турнире в Штутгарте. За неделю до официального возвращения на корт Шараповой исполнится 30 лет.