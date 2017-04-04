Сестра подруги принца Гарри расскажет всю правду о "настырной принцессе"

Gazeta.ru
вторник, 4 апреля 2017 г. 14:43
Сводная сестра подруги британского принца Гарри пишет книгу о себе и своей семье, в том числе о "настырной" Меган Маркл. Об этом сообщает The Telegraph.
Meghan Markle ir princas Harry
© Vida Press

Как рассказала Саманта Грант, в мемуарах будут моменты, которые вряд ли понравятся Маркл. Рабочее название книги – "Дневник сестры настырной принцессы".

52-летняя Грант живет в Лос-Анджелесе, она страдает от рассеянного склероза и ездит на кресле-каталке. У сводных сестер общий отец Томас Маркл.

По слухам, Грант и Маркл не разговаривают почти 10 лет. Тем не менее старшая сестра регулярно критикует младшую и в прессе, и в соцсетях. Например, Грант утверждает, что Маркл оставила некоторых членов семьи ради славы.

"Королевская семья пришла бы в ужас от того, что она сделала с собственной семьей. Правда убила бы ее отношения с принцем Гарри", – заявила Грант.

Ранее СМИ сообщили, что принц Гарри спешит переселить Меган Маркл в свой новый дом.

Gazeta.ru
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