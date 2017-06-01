Сестра Кейт Миддлтон проводит медовый месяц в Сиднее

Gazeta.ru
четверг, 1 июня 2017 г. 11:04
Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон проводит медовый месяц с мужем Джеймсом Мэттьюсом в Сиднее, сообщает Daily Mail.
© Vida Press

По информации газеты, в Сиднее проходит второй этап свадебного путешествия. Во время одной из прогулок супругов сфотографировали папарацци. Отмечается, что сестра Кейт Миддлтон была в платье Kate Spade.

В Австралию, как утверждается, молодожены прибыли вечером во вторник, 30 мая. Остановились они якобы в отеле, откуда можно увидеть мероприятия знаменитого фестиваля света Vivid.

Gazeta.ru
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