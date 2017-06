Сестра Кейт Миддлтон проводит медовый месяц в Сиднее

По информации газеты, в Сиднее проходит второй этап свадебного путешествия. Во время одной из прогулок супругов сфотографировали папарацци. Отмечается, что сестра Кейт Миддлтон была в платье Kate Spade.

В Австралию, как утверждается, молодожены прибыли вечером во вторник, 30 мая. Остановились они якобы в отеле, откуда можно увидеть мероприятия знаменитого фестиваля света Vivid.

Pippa Middleton channels Riviera chic in Sydney leg of honeymoon https://t.co/X1q0Ldh9uD pic.twitter.com/p6gUlv2gdB— Daily Mail Femail (@Femail) May 31, 2017