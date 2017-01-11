Сериал "Теория большого взрыва" оказался на грани закрытия

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Lenta.ru
среда, 11 января 2017 г. 12:40
Выпуск американского ситкома "Теория большого взрыва" может прерваться из-за трудных переговоров с актерами по поводу продления контрактов, сообщает The Hollywood Reporter.
Пресс-фото

По словам исполнительного продюсера компании CBS Entertainment Гленна Геллера, договоренности с исполнителями главных ролей еще не достигнуты, а текущие контракты подходят к концу. "Переговоры продолжаются. Они трудные, но вроде как это нормально. Мы настроены с осторожным оптимизмом", — уточнил Геллер.

12-й из 24 эпизодов десятого сезона сериала вышел в эфир 5 января. Предыдущие договоры были заключены три года назад после завершения седьмого сезона и касались продления ситкома до десятого включительно. Сейчас актеры просят существенного повышения гонораров.

На данный момент "Теория большого взрыва" — один из самых популярных ситкомов. В 2014 году три главных актера добились гонораров в миллион долларов за получасовую серию.

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