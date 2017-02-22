Сериал "Шерлок" могут закрыть из-за занятости Камбербэтча

"Честно говоря, не знаю, будем ли мы снимать продолжение "Шерлока". Камбербэтч и Мартин Фримен слишком заняты, их расписания крайне сложно согласовать", — заявил Марк Гэтисс.

Сценарист проекта заявил, что четвертый сезон "Шерлока" завершился на очень радостной ноте, поэтому он не возражает против такого финала.

Четвертый сезон популярного сериала показали по BBC в январе. Последние на данный момент серии шоу вызвали неоднозначную реакцию поклонников проекта. Тем не менее, опрос зрителей из разных стран показал, что Холмс является их любимым персонажем сериалов BBC.