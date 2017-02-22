Сериал "Шерлок" могут закрыть из-за занятости Камбербэтча

Вести.Ru
среда, 22 февраля 2017 г. 10:22
Один из авторов проекта, актер и сценарист Марк Гэтисс, заявил, что нынешний сезон шоу вполне может оказаться последним. По словам Гэтисса, у исполнителя главной роли Бенедикта Камбербэтча слишком напряженный график, сообщает Sun.
Foto: Kadrs no video/BBC

"Честно говоря, не знаю, будем ли мы снимать продолжение "Шерлока". Камбербэтч и Мартин Фримен слишком заняты, их расписания крайне сложно согласовать", — заявил Марк Гэтисс.

Сценарист проекта заявил, что четвертый сезон "Шерлока" завершился на очень радостной ноте, поэтому он не возражает против такого финала.

Четвертый сезон популярного сериала показали по BBC в январе. Последние на данный момент серии шоу вызвали неоднозначную реакцию поклонников проекта. Тем не менее, опрос зрителей из разных стран показал, что Холмс является их любимым персонажем сериалов BBC.

Вести.Ru
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Сериал "Шерлок" могут закрыть из-за занятости Камбербэтча

Foto: Kadrs no video/BBC
Один из авторов проекта, актер и сценарист Марк Гэтисс, заявил, что нынешний сезон шоу вполне может оказаться последним. По словам Гэтисса, у исполнителя главной роли Бенедикта Камбербэтча слишком напряженный график, сообщает Sun.

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