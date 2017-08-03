Сергей Шнуров: Вдохновение — это не про меня, у меня жажда наживы

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SHOWTIME!
четверг, 3 августа 2017 г. 10:24
Группировка "Ленинград" во главе с эпатажным Сергеем Шнуровым частый гость в Латвии. Последние годы Шнур даёт, как минимум, по два концерта в год – весной в Риге, летом в Юрмале. И полные залы. Ближайшее шоу состоится уже в четверг, 3 августа, в зале "Дзинтари". Порталу DELFI удалось пообщаться со Шнуром. Разговор на одну сигарету.
Сергей Шнуров
© RIA/Scanpix

За двадцать лет существования группировки "Ленинград" выросло целое поколение. В музыкальном плане вы верны своим принципам, не хотелось что-то поменять?

Конечно. И я периодически так делал и делаю.

Как-то вы отметили, что человеку сегодня нужна скорее не профессия, а способность ее успешно сменить. Если не музыка – вы бы куда подались?

Все постоянно меняется. Я могу быть публичным человеком, могу быть и непубличным. Я не только музыкой занимаюсь, не испытываю постоянной потребности писать песни, а сцена для меня не культ. Что такое сцена? Доски, сваи.

Что для вас источник вдохновения? Может, любовь?

Вдохновение — это не про меня. У меня жажда наживы. А любовь — это выдумка из литературы 19 века. И романтизм. Что было в средневековье? А потом, херняк — Шекспир пришел, придумал все это. А сейчас на дворе какой век? Ну и какая, на хрен, романтика?

А как же отношения? Чувства? Или сугубо "спортивный" интерес?

Если убрать из отношений животное начало — ничего не останется.

Проблемы в отношениях тоже выдумка?

Какие проблемы! Нет проблем. В мире 7 миллиардов человек. Если с одним не получилось, значит с другим выйдет. Это вопрос вариабельности.

Какую еще мудрость вы хотели бы передать следующему поколению?

Все по порядку — мудрость не стоит искать в журналах или телевизоре. Жрать — на кухне или в кафе, срать — в туалете, а мудрость — в библиотеке, в книгах.

Если бы вы могли себя отождествить с каким-нибудь героем — кто бы это мог быть? Как бы звали героя Шнура?

Да как же вы б..ть не понимаете — чем я по-вашему занимаюсь? Я и есть сука супергерой.

SHOWTIME!
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