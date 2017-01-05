Сергей Лазарев отказался от семьи

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Dni.ru
четверг, 5 января 2017 г. 13:02
Певца может "выбить" любая мелочь. К тому же у него очень высокая планка, до которой многим сложно доняться.
© Instagram nuotr.

Певцу Сергею Лазареву уже 33 года. Но обзаводиться семьей он не спешит. "У меня очень высокая планочка в отношении женщин. Я – перфекционист, и меня может выбить любая мелочь. К тому же я так погружен в работу, что пока не готов взять на себя другую роль. И сейчас у меня мощная волна активности, так что я должен в нее бросить всего себя, чтобы она стала еще мощнее", – объяснил артист.

В минувшем году он дал сто аншлаговых концертов. При этом обладатель "бронзы" на "Евровидении-2016" осознает, что на волне успеха и востребованности он будет оставаться не всегда. "Я внутренне понимаю, что будет спад, хотя еще не знаю, как буду на неего реагировать, – признается Сергей. – Зато точно знаю, что главное в жизни – двигаться вперед."

Сегодня для артиста главное – работа, поэтому большую часть времени он вместе со своим коллективом. "С ним я провожу больше времени, чем с друзьями. Собственно. они и есть мои друзья", – уверяет Лазарев.

Есть еще и она причина, которая, возможно, мешает Лазареву в устройстве личной жизни – возраст. "Я уже не мальчик, для кого-то старичок даже. Мне на одной радиостанции так и сказали: "Вы для нас слишком возрастной". Если раньше моими зрителями были девочки-тинейджеры, то сейчас у меня основная аудитория от восемнадцати до тридцати. У многих поклонниц уже дети. Еще среди моих слушателей появилось очень много мужчин", – цитирует Лазарева журнал Glamour.



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