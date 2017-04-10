Сергей Лазарев опубликовал фото сына

Dni.ru
понедельник, 10 апреля 2017 г. 15:45
Популярный певец Сергей Лазарев опубликовал фото сына. Многочисленные поклонники пришли в умиление от снимка.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Исполнитель Сергей Лазарев внес нешуточный переполох в ряды своих поклонников. Это случилось благодаря свежей публикации певца на его официальной страничке в социальной сети Instagram. Сергей выложил фотографию своего сына Никиты. "Мы провожаем Пааааапу..." (с) – коротко подписал снимок исполнитель. Примечательно, что на фото малыш прячет лицо за бейсболку.

ем не менее, многочисленные подписчики разом выразили свой восторг и умиление. "Зайчик 😍😍😍😍😍💞", "Как мило😍😍😍❤❤❤", "Большой такой)))модный))) Пускай растёт здоровым и счастливым!!!", "Какой сладкий😻😻", "Чудо)))", "Скромняжка, весь в папочку!!!! Прелесть! мимимимими....😊 Дай бог вам, @lazarevsergey, верных ангелов хранителей и самого стойкого здоровья!!!", "Провожаем чтобы потом встретить))))))это так нежно ,мило и трогательно. ))" – выразили свои эмоции фанаты.

Отметим, что Лазарев направляется в Америку. Об этом популярный певец сообщил ранее также в своем аккаунте. "И снова в полет.... Аэропорты, перелеты, смена часовых поясов... чтобы долететь из Америки до Владивостока проведу в пути 1,5 суток и сменю 3 самолета... сейчас в ожидании нового вылета..." – рассказал Сергей.

Напомним, в конце декабря прошлого года журналистам стало известно, что у Сергея Лазарева есть сын. Популярный артист скрывал этот факт 2,5 года, потому что не хотел предавать огласке свою личную жизнь. Папарацци сняли Сергея во время посещения одного из московских храмов. На видео рядом с популярным исполнителем был замечен маленький мальчик и, как предполагают некоторые репортеры, его мама. Выяснилось, что малыша зовут Никита, он появился на свет в 2014 году. В его честь Сергей сделал себе татуировку на шее.

"Мы провожаем Пааааапу..." (с) #скромняга #лазаревмладший #мимими

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Apr 10, 2017 at 5:06am PDT


Dni.ru
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