Сергей Безруков впервые откровенно рассказал о своих детях

Жена Безрукова Анна Матисон родила Сергею в июле 2016 года дочь Марию.

"С появлением в моей жизни Ани и Машеньки многое изменилось. Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, – признал актер в разговоре с "Комсомольской правдой". – И для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик".

О малышах от другой женщины Сергей тоже не забывает. "Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать – только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка, – объяснил Безруков. – Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей. Машу я ведь тоже не показываю в соцсетях. И не покажу! Только в коляске и спиной!"

О своей экс-супруге Ирине Сергей вспоминает с теплотой. "Есть прошлое, есть настоящее. С моей бывшей женой Ириной у нас договоренность: о прошлом – ни слова. Я по-прежнему ей помогаю, мы работаем в одном театре, она – соучредитель Фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Я благодарен Ирине за все, а самое главное – за то, что она дала мне возможность начать жизнь с чистого листа", - говорит артист.

Но на большую откровенность изданиям рассчитывать не стоит. "Я и сейчас против вмешательства в личную жизнь. Но мне кажется, я всегда был достаточно открыт для своих поклонников – в той степени, которую считал допустимой, и в этом смысле ничего не изменилось. Просто есть желтые издания, которым этого недостаточно, хочется сенсаций и громких заголовков. Поэтому иногда приходится заставлять уважать свои права через суд. Я далек от мысли превращать свою жизнь в подобие реалити-шоу – личное должно оставаться личным, – убежден актер. – Жизнь напоказ и на продажу, лишь бы писали, – не для меня. Да и, как говорится, мне уже не к лицу и не по годам. Как актеру мне очень важно иметь обратную связь со своей аудиторией, и соцсети дают такую возможность, но я сам определяю степень моей открытости и доступности. То, что в последнее время я во многом пересмотрел свою жизнь, – это правда".