Сергей Безруков пожаловался суду на преследования СМИ

В обращении к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву актер пишет о необходимости защиты своих прав, "систематически нарушаемых рядом средств массовой информации, "промышляющих" слежкой за известными людьми и их близкими, прочим незаконным сбором и распространением информации о частной жизни граждан в сочетании с "коллажами" из фотографий известных граждан и "привлекающими" читателей скандальными заголовками". Он заявляет, что против того, чтобы за ним "шпионили", незаконно снимали, нарушали покой, распространяли слухи и сплетни.

Безруков жалуется на незаконные и необоснованные, по его мнению, решения судей Бориса Удова и Инны Гостюжевой, отказавших ему по искам о защите неприкосновенности частной жизни. По словам актера, в вопросе рассмотрения исков о защите личных прав известных ему людей "сложилась аномальная ситуация". "Причем наиболее "странные" события начались с лета 2016 года, и в них проглядывает некая "система", что вынуждает меня путем личного обращения постараться обратить внимание руководства страны и руководства вышестоящих судов на проблему защиты личных прав т.н. публичных лиц и на то, как такое вообще стало возможным в нашей стране", - возмущается актер.

Безруков пишет, что Удов, "вероятно, предлагает "разрешить" журналистам и прочим "интересующимся" собирать и распространять сведения о публичных лицах и их семьях без согласия последних, без зазрения совести и без риска быть привлеченными за это к ответственности". В результате таких решений, сетует актер, журналисты "дежурят" около домов, снимают бытовые и личные обстоятельства, "монтируют небылицы", ведут себя нагло".

Обращение может быть рассмотрено органами судейского сообщества, к которым относится Совет судей, Квалификационные коллегии и непосредственно Верховный суд, если это относится к его компетенции, подтвердил пресс-секретарь ВС Павел Одинцов ТАСС. Вместе с тем в Савеловском суде уточнили, что Борис Удов несколько месяцев назад перешел на работу в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Отметим, что на сканированной копии обращения Безрукова имеется домашний адрес актера, доступный теперь для журналистов, от которых он пытается скрыться. Впрочем, суд при этом выполнил просьбу самого Безрукова разместить его обращение на сайте ВС с целью придания его гласности.