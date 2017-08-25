Сергей Астахов рассказал правду о расставании с Еленой Кориковой

48-летний Сергей Астахов не относится к числу тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. На счету артиста — громкий роман с Еленой Кориковой. Знаменитости расстались в 2013 году. Вскоре после того, как мужчина разошелся с возлюбленной, его уличили в езде в нетрезвом состоянии, а известная блондинка, по слухам, крайне тяжело переживала завершение отношений с коллегой и заглушала боль спиртными напитками. Так ли это, поклонникам звезд остается только догадываться. Недавно Сергей дал откровенное интервью журналистам, в котором пролил свет на личную жизнь.

По мнению Астахова, Корикова — замечательная женщина, которая готова на все ради второй половинки. Артист крайне положительно отзывается об экс-возлюбленной. В ходе беседы с журналистами мужчина также поведал о причинах, по которым он разошелся с коллегой по цеху.

“Она (Елена Корикова — Прим.) очень хороший человек. С тем мужчиной, которого выбирает, Лена открыта и бескорыстна, отдает ему всю себя. Редкое качество для женщины, которое я оценил в полной мере, мне повезло. Судьба свела нас в сложный период: ни у меня, ни у нее работы не было вообще. А это тяжелое время для актеров. Никто не нужен, кажется, что все кончено, наваливается депрессия. Наверное, мы не смогли ее пережить, поэтому и расстались…” — рассказал актер.

Сейчас сердце Сергея Астахова занято. Вот уже длительное время мужчина встречается с учительницей начальных классов Викторий Савкеевой. Избранница мужчины младше его на шестнадцать лет, однако влюбленным не мешает разница в возрасте. Астахов говорит, что вторая половинка во всем его поддерживает.

“Я с ней счастлив и все боюсь поверить, что такое возможно. В доме наконец-то царит спокойствие. Вика умеет сделать так, чтобы я почувствовал, как сильно ей нужен. Она разделяет все мои увлечения”, — комментирует Сергей.

По признанию Астахова, они с возлюбленной часто путешествуют. Актер обожает ходить в походы и любит забираться туда, куда не ступала нога человека. “Знаю каждый альпийский перевал, каждое озеро”, — говорит он.

Сейчас Сергей и Виктория занимаются обустройством квартиры. Пара мечтает, как наконец-то поселится в отремонтированном жилье вместе с домашним питомцем — очаровательной кошкой по кличке Кемпински, которую Астахов подобрал на съемках сериала НТВ “Под напряжением”. В будущем артист не исключает, что станет отцом. “Нам бы еще кого-нибудь посерьезнее завести — вот было бы здорово! Планируем”, — цитирует звезду журнал “Караван историй”.