Сенсация: рыжий "Иванушка" и Ходченкова отдыхают на Бали

Участник группы “Иванушки International” и Светлана Ходченкова отдыхают на Бали. Популярные артисты проводят новогодние праздники под ласковым солнцем.

Андрей Григорьев-Апполонов с супругой Марией, Светланой Ходченковой, Юлией Барановской и другими друзьями решили провести совместный отдых на Бали. О том, как проходят их дни, участник группы “Иванушки International” регулярно оповещает своих многочисленных подписчиков на своей страничке в социальной сети Instagram.

Популярный исполнитель публикует фотографии с светловолосой актрисой, купаясь с ней в бассейне, и просто находясь рядом. “Отдыхаю хорошо! Всем спасибо!“ — сообщил Григорьев-Апполонов.

Подписчики с одобрением отнеслись к соседству певца и актрисы. “как же у вас там здорово!”, “Видно,что вам хорошо!!”, “А какие шикарные девчонки!!!! Андрей тебе повезло!!“ — выразили свое мнение поклонники.

A photo posted by Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik) on Jan 8, 2017 at 3:31am PST

Отметим, что на своей страничке в той же социальной сети Ходченкова предпочитает не обнародовать людей, с которыми проводит отдых на Бали. Вообще, о личной жизни популярной актрисы крайне мало что известно. Говорят, что Светлана счастлива в любви, однако своего избранника старается не афишировать.

К слову, на Бали сейчас проводят свой отпуск певица Анна Семенович и Аглая Тарасова. Сексапильная певица предпочитает отдыхать тихо и спокойно: нежиться под солнышком с книгой. А вот звезда сериала “Интерны” предпочитает отдых повеселее. В своем аккаунте она опубликовала фотографии друзей и из развлекательного заведения.