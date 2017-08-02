Селфи матери Ким Кардашьян в бикини вызвало в сети ажиотаж

SHOWTIME!
среда, 2 августа 2017 г. 11:25
Телезвезда Крис Дженнер, мать американской телезвезды Ким Кардашьян, сделала селфи в бикини, которое набрало более миллиона лайков в интернете. Снимок с женщиной опубликовала ее дочь Хлои Кардашьян на своей странице в соцсети Instagram.
© Vida Press

В подписи к кадру Хлои Кардашьян указала, что ее 61-летняя мать продолжает оставаться в отличной форме. "Ты выглядишь аппетитно", — написала знаменитость. Всего за обновлениями на ее странице следят более 68,5 миллиона пользователей.

При этом сама Дженнер не стала загружать откровенный снимок на свою страницу в Instagram, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, в августе прошлого года телезвезда Крис Дженнер договорилась с порнокомпанией Vivid Entertainment о предоставлении им и дальнейшем распространении в сети хоум-видео своей дочери Ким Кардашьян в 2007 году.

Kris Jenner looking like a snack! 👀 I see you mommy! #6KidsAndBad!

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Jul 29, 2017 at 9:05am PDT

#naptime

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Jul 30, 2017 at 12:39am PDT

#mood #eze #anjuna #flamingos

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Jul 17, 2017 at 3:36am PDT

Glam makeup by @makeupbyariel hair by @andrewfitzsimons #ittakesavillage

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on May 30, 2017 at 6:25pm PDT

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Селфи матери Ким Кардашьян в бикини вызвало в сети ажиотаж

Селфи матери Ким Кардашьян в бикини вызвало в сети ажиотаж
Телезвезда Крис Дженнер, мать американской телезвезды Ким Кардашьян, сделала селфи в бикини, которое набрало более миллиона лайков в интернете. Снимок с женщиной опубликовала ее дочь Хлои Кардашьян на своей странице в соцсети Instagram.

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